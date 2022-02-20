入冬首波寒流發威，氣象局豪雨、低溫、強風特報齊發，今天台南以北、宜花低溫9到12度，今、明兩天都非常寒冷，加上下雨體感溫度降得更低，資料顯示，苗栗苑裡今天白天體感溫度只有-1度，且最冷時間還沒到，氣象局長鄭明典表示，預期台北入夜前後會出現最低溫。

氣象局長鄭明典表示，台北氣溫暴跌，到早上8點下探到11度以下。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉書貼出台北測站的溫度變化圖，台北氣溫從昨天（19日）早上8點的17度開始一路往下探，到今早8點已經降到11度以下，暴跌6度，且溫度還在往下降，「台北站預期入夜前後會出現最低溫！」而其他地方出現最低溫時間可能不同，南部通常會比較晚出現最低溫。

根據氣象局資料顯示，桃園觀音今天白天出現體感溫度0度的超低溫，苗栗苑裡更冷，體感只剩-1度。

氣象達人彭啟明也表示，今天濕濕冷冷很不舒服，但目前還不是最冷的時候，午後到晚上降探至最低，會再降1、2度。

氣象局預報員陳伊秀表示，今早低溫範圍相當廣泛，天氣非常寒冷，彰化以北的自動測站已經出現8至9度的低溫，其中今晨最低溫出現在台中大甲7.7度，雖然今晨6時左右新北市富貴角測站測得6.2度，但因為有誤須調校，因此不列入本島今日最低溫紀錄。

氣象局指出，今天寒流影響下，今天整天至明天清晨是這波寒流勢力最強的時候，預估台南以北及宜蘭的低溫僅約9到12度，高屏及花東低溫則在14到16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，預計周二（22日）起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升。

水氣方面，氣象局說，受華南雲雨區東移影響，各地持續性下雨，特別是中部以北、東北部及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率；若溫度與水氣配合，北部2千至2千5百公尺以上山區及中南部3千公尺以上高山有降雪或下霰的機率，雨一直下到周四（24日）才會逐漸減少。