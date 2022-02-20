日本29歲知名女星吉岡里帆，由寫真偶像出道後憑著亮麗外表與D級好身材受到大批粉絲的愛戴。而近幾年積極朝向戲劇圈發展的她，已逐漸「穿回衣服」翻轉過去性感的形象，但在近日所推出的新電影中，造型卻更加性感火辣，讓粉絲們再度噴鼻血。

日本漫畫團體CLAMP於2003年開始製作的超人氣連載漫畫《×××HOLiC》，日前宣布確定翻拍成真人版，並由藝術大師蜷川實花執導、知名男女演員神木隆之介、柴咲幸主演，讓粉絲們相當興奮。

近日《×××HOLiC》官方也在社群上公開一系列劇照，其中在劇裡飾演反派「女郎蜘蛛」的吉岡里帆最受到大眾矚目。她在劇裡除了染了一頭金色捲髮，畫上濃豔的煙燻眼妝外，西裝外套裡只剩一件鏤空內衣及透膚網襪，大秀飽滿D球與前凸後翹的身材曲線，火辣造型讓網友看了全傻眼，乍看之下完全認不出竟是她。吉岡里帆隨後也在個人IG上發出照片，引起網友紛紛留言表示「這造型太辣了」、「女神又突破了我的想像」、「妖豔的吉岡里帆太好看了，竟在劇中演反派讓我好期待」、「惡女吉岡里帆看起來更有魅力」意外獲得大眾好評，吸引超過19萬人按讚。

事實上，吉岡里帆過去雖因寫真偶像而爆紅，但她曾透露自己其實很討厭拍寫真集，因此打開知名度後就積極朝向演員發展，陸續推出《對不起，我愛你》、《你已藏在我心底》、《看不見的目擊者》等多部電視劇及電影，但人氣卻不如預期，使她不得不再次推出寫真集挽救人氣。即使如此，她仍不放棄當演員的夢想，這次以「火辣反派」再度出發，引起廣大迴響，也讓不少粉絲期待她未來的發展。