員警馳赴現場，見老嫗直挺挺躺在路旁一動也不動，當下立即通報119救護人員。(警方提供)

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員陳立肯、吳昂展，日前執行巡邏勤務，約莫清晨5時許接獲民眾報案稱南美街與文昌街226巷附近，有名老嫗倒臥路旁急須協助。員警馳赴現場，見老嫗直挺挺躺在路旁一動也不動，當下立即通報119救護人員，因不知道老嫗身上是否有傷，員警不敢貿然移動其身軀，僅從旁輕拍肩膀嘗試喚醒。

警方指出，當老嫗睜開雙眼後直喊痛，嘴上喃喃自語要找家人幫忙，雖然語意不甚清楚，員警根據老嫗口述名字，利用戶役政系統清查上百筆資料，最終比對出與老嫗年籍相符之資料，順利聯繫家屬至醫院會合。

家屬向員警表示，94歲高齡的何姓老嫗獨居於老家，習慣在清晨人車較少時外出散步，雖然已高齡但身體算硬朗，家屬雖曾提出將老嫗接回同住之建議，惟均被老嫗拒絕；聽聞老嫗不慎跌倒在大街上，萬一往來車輛稍不注意，恐有遭到輾壓的風險，幸虧員警即時發現，並從旁協助送醫，才能阻止憾事的發生。

所長江松泳提醒民眾應隨時關心長輩狀況及動態，減少獨自外出的機會，出門務必著亮色系衣服，維護自身安全；針對獨居長輩，可在家安裝監視器或緊急求救鈴，平常與鄰里間建立良好互動，互相關懷照應，俾利遇到緊急狀況時可即時處置。