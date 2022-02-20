「不要相信保險套是100%安全」1名男大生日前與學姊發生關係，當晚竟「全身重傷」，他PO出X光照片稱自己頭皮撕裂傷、右手斷掉，最後曝光原因，原來他是被「學姊男友」打傷，其他網友得知後紛紛笑說活該「資訊量爆炸了」、「這是仙人跳吧」，也有人說應該是創作文，原PO疑似是盜用老人的X光照。

「不要相信保險套是100%安全」1名網友在Dcard上發文表示，他日前與學姊發生關係時「全程使用保險套」，但仍然深受重傷「頭皮撕裂傷縫六針，右手斷掉打骨釘」，受是身體的傷，而非未戴保險套造成的後果，原來原PO是「被學姊男友打到送醫院」，有趣結果讓網友笑翻。

男大生日戴保險套與學姊發生關係，當晚竟「全身重傷」，他PO出X光照片，稱自己頭皮撕裂傷、右手斷掉，最後曝光原因，原來他是被「學姊男友」打傷。（翻攝自Dcard）

網友笑說「男友下手太輕了」、「不錯了，我叔叔上酒家硬要碰大哥的女人，兩隻手掌直接被剁下來丟到樓下」、「這是仙人跳吧」、「沒把你扁到長相安全就不錯了」、「活該啦」、「等下…資訊量爆炸了」、「真的不要碰有男友的女生」、「到底是真的還是在講幹話」、「你就是用保險套，擺明瞧不起他女朋友，欠揍」。

還有網友說「忍耐一分鐘，提早領年終」要原PO向學姊男友索賠，其他人則說「可以色色又有錢」，也有人質疑原PO的X光照片是假的，因為心臟異常肥大、有放鼻胃管，且醫院通常不會讓病人拍電腦影像，懷疑是醫學系學生盜拍病患的圖，痛罵非常可恥。