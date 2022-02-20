台灣競速滑冰女將黃郁婷關閉了臉書帳號，她目前尚未返台，基於最近遭到行政院下令調查處分，她暫時關閉「Yu-Ting Huang 黃郁婷」臉書。她前日最後發言提到：「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言。支持我的人請按讚就好。」

黃郁婷同時也在微博Uting_Huang寫下相同留言，她微博帳號沒動，但在20日也刪除了該篇留言。她是開幕式中華隊掌旗官，現於冬奧的賽事結束，她沒有參加閉幕式，已經前往美國鹽湖城進行訓練，暫時不會返台。她當初惹上麻煩就是在鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國大陸隊服的影片。

北京冬奧黃郁婷參加3個項目，女子競速滑冰500公尺排名第26位、1000公尺排名第24位、1500公尺排名第26位，每個項目有30人參賽。中華隊較不擅長冬季運動，1972年首度參加冬奧至今沒有任何獎牌。

行政院長蘇貞昌認為冬奧滑冰女將黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分，教育部長潘文忠表示「政府以稅金挹注代表隊成員培訓與賽事參與」因此「國手不應有任何損及國家榮譽的爭議言行」，指出黃郁婷後續的發言也有不當之處，「不符國人對國家代表隊選手之期待」。