感情中最令人不堪的情況，就是另一半偷吃，而面對第三者的介入，每個人的反應都不太一樣，資深媒體人戴志揚就在節目上分享一則真實案例，有個富商抓包老婆搞不倫，對象是他的好兄弟，整個情節越發展越荒唐，讓現場來賓聽了都不禁傻眼。

戴志揚在《震震有詞》節目上，分享一個富商抓包老婆偷吃的案例，該富商跟老婆結婚多年，某天開始突然覺得老婆的行蹤古怪，還常常夜不歸宿，因此決定花錢找徵信社調查個清楚，果真發現有什麼，老婆經常去汽車旅館(摩鐵)，某天他接獲通知，隨即飛車趕到摩鐵，真的當場抓姦在床，而小王不是別人，竟是自己多年來的好哥兒們。

富商到了摩鐵破門而入，親眼目睹老婆與人在床上翻雲覆雨，小王還是自己的好兄弟，讓他氣到不行，而對方被抓包卻是臉不紅、氣不喘，不疾不徐穿好了衣服，在一旁等著看富商要怎麼跟腥妻大吵，但富商卻是先轉頭跟好兄弟撂話：「我們做了那麼多年兄弟，你終於做了一個你最大的心願，就是上了我老婆，對不對？」。

富商越說越激動，開始怪罪好兄弟，表示自己跟老婆結婚多年，「我老婆都不讓我碰，是不是就是因為你的關係？」，最後甚至大轉念，跟小王說如果他真的這麼喜歡自己的妻子、是真心相愛的話，「你現場拿6萬塊給我，我老婆就頂讓給你」，而這位好兄弟真的當場掏出6萬，當天自然是不歡而散，事情最後還是鬧上了法院，至於結果就不得而知了。