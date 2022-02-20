不少人擠破頭想要進「護國神山」台積電工作，近日一名男大生表示，大學的成績並非前段班，因沒有做畢業專題，遭學校延畢，但他卻連收到兩封台積電MAE（模組副工程師）職缺的面試邀請，令他十分驚訝，貼文曝光後，網友則紛紛勸退「這個職缺是屎缺啊！」

原PO 18日於論壇《Dcard》表示，目前就讀國立某大學，大學四年成績並非前段班，再加上沒有做畢業專題，導致延畢，但最近卻收到兩封台積電MAE（Module Associate Engineer，模組副工程師）職缺的面試邀約，令他訝異不已，並詢問「有人有和我一樣的狀況，收到面試邀約嗎？有面試上嗎？面試過程會問什麼？職缺的工作內容是什麼？」根據原PO分享的面試邀約截圖來看，面試方式為遠端面試，上班地點為台中科學園區。

疑問曝光後，引發網友討論，「這職務不用國立，私立也會收到」、「不意外啊！這職缺是正常人都能應徵，找你還太大材小用」、「就屎缺啊！不然你以為喔」、「MAE這個職缺缺爆了」、「MAE很好上的，連私立科大都會上」、「這個職缺主要就是，您的肝撐得住嗎？」、「別被騙，這就是騙你進去輪班的工作」。

事實上，網友口中的MAE為模組副工程師，為去（2021）年台積電釋出的新職缺，過去曾有網友分享，MAE職稱掛的是副工程師，所以要同時學習助理工程師及工程師的工作，考核通過後，就必須獨立值班及輪大夜，周末也要固定加班，不少過來人因壓力太大，再加上長期睡眠不足而離職。