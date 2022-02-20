風暴尤妮絲（Eunice）昨天肆虐歐洲西北部，所經路徑造成至少16人喪生和大眾運輸網一片混亂；緊急工作人員今天正全力搶修，希望能恢復100多萬住戶與商店的電力供應。

法新社報導，多個緊急服務部門表示，狂風襲擊英國、愛爾蘭、荷蘭比利時、德國和波蘭，至少有16人因倒塌樹木與飛石碎瓦擊中身亡。

英國鐵路營運商敦促民眾暫勿旅行，因尤妮絲風暴為英格蘭帶來史上每小時122英里（約196公里）的最大陣風紀錄，導致大多數鐵路網無法運行。

在倫敦以東的布倫特伍德（Brentwood），一棵400年老樹倒塌擊中民眾古德（Sven Good）的住處，當時他在家遠距上班；當地有數以百萬計民眾都遵從政府建議待在室內避免外出。

23歲的古德告訴天空新聞網（Sky News）說：「我感覺整個屋頂都要壓到我身上來，這絕對是很恐怖的。」

荷蘭鐵路網癱瘓；風暴損害高架電線，歐洲之星（Eurostar）、大力士高速列車（Thalys）暫停營運所有英法之間的列車。

法國與愛爾蘭同樣出現鐵路中斷、用戶無電可用的情況；德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，「有超過1000公里的鐵軌受損。」

波蘭西北部遭風暴重擊後，官員表示，今天下午仍有120萬用戶停電。

在英國，有120萬戶住宅和商店已恢復供電，但仍有22萬6000戶沒電。

目前為止的死亡人數統計，在荷蘭與波蘭各有4人，英國有3人，比利時和德國各有兩人，愛爾蘭1人。

法國北部約有30人因風暴相關的道路事故受傷；在荷蘭，有數十民眾撤離住處，因為擔心一座教堂的鐘塔可能倒塌。

尤妮絲在昨天讓倫敦發出破天荒的「紅色警戒」天氣預報，它是自1987年大風暴（Great Storm）襲擊英國和法國北部以來，威力最強的風暴之一。

多位科學家表示，兩大風暴都挾帶「刺狀急流」（sting jet），這是一種罕見的氣象現象，是由大西洋氣壓系統不尋常匯合而產生；刺狀急流也將尤妮絲的效應放大。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110220