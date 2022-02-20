MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)今年接單已經逾8成，今年營收仍有成長空間，惟因去年已經針對客戶漲價3次，故今年尚無漲價計畫，故今年毛利率、獲利目標拚持穩高水準，盛群過去八年的現金股利配發率約100%，在台股中具有高殖利率題材。

盛群去年第四季已採用「保量不保價」的方式，接了今年達8成的訂單，且今年上半年的出貨排程已確定，現階段甚至還持續在應付去年的訂單。

盛群因為去年同期並沒有調漲價格，但今年第一季已經是漲價三次後的定價，故首季營收僅管會較去年第四季持平到小幅衰退，但仍會相較去年同期明顯成長、幅度逾2成，且毛利率會站穩逾50%大關。

MCU應用領域廣，跟總體經濟的榮枯息息相關，雖然盛群2022年接了85%訂單，但產品保量不保價，預估今年產品價格不會像去年一樣持續調漲，因此，今年營收有成長空間，但獲利則是力拚去年高檔水準。

盛群2021年每股獲利9.04元，因為盛群過去八年的現金股利配發率約100%，若以近期逾百元股價來計算，現金殖利率近9%，算是台股中難得的高殖利率個股。

盛群股價自今年開始一直呈現量縮震盪，籌碼面整理過後已漸趨穩定，上週五股價收在107.5元，站穩短中期均線。