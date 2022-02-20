繼西電東送、南水北調後，大陸國家發改委等部門近日發佈消息，同意京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地啟動建設全國一體化算力網路國家樞紐節點，開啟新一輪國土資源跨區域大規模調配的「東數西算」，完成大數據中心體系的總體佈局設計。業內人士表示，包含算力樞紐和數據中心等建設，將有力帶動產業上下游投資，預計每年帶動社會投資超過4000億元（人民幣，下同）。

北京特億陽光新能源科技公司總裁祁海珅表示，數據中心對於西部地區的發展，主要還是「新基建」的投資力道會很大，以及對於配套設備設施需求。同時，新能源電力供應下的新型電力系統建設也會是投資重點。

據《證券時報》報導，「東數西算」當中的中的「數」指的是數據，「算」則是算力，即對數據的處理能力。所謂的「東數西算」是指通過構建數據中心、雲端計算、大數據一體化的新型算力網路體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設佈局，促進東西部協同聯動。

而規劃的「東數西算」工程遍及全大陸，包括8大算力樞紐和10個集群，其中京津冀樞紐規劃設立張家口數據中心集群；長三角樞紐規劃設立長三角生態綠色一體化發展示範區數據中心集群和蕪湖數據中心集群。

另外成渝樞紐則規劃設立天府數據中心集群和重慶數據中心集群；粵港澳大灣區樞紐規劃設立韶關數據中心集群，起步區邊界為韶關高新區。據時代財經引述中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平總結認為，「東數西算」是加快數位經濟與綠色經濟融合新格局的重大佈局。