國民黨台北市議員羅智強發起的「希望公車」今天正式上路，對此，資深媒體人趙少康表示，最近一個星期，各縣市的「希望公車」陸續開跑，承載的是國民黨面對挫折仍鍥而不捨的奮起精神，象徵「在民進黨排山倒海的媒體輿論狂轟濫炸下，國民黨仍會堅持為民發聲的理念」。

趙少康今（20）在臉書發文表示，「希望公車」原本只是羅智強一個人的構想，希望在最國民黨最艱困的時刻，激勵大家的鬥志，沒想到訊息公布後，引發燎原之火，國民黨各縣市都有公職人員積極響應，公車數在短時間內衝上130輛。從今天起，大街小巷都能看到「別灰心，為台灣，繼續拚」的希望公車身影。

羅智強在發起「希望公車」號召後，趙少康稱，羅又展開400公里全台行腳謝票行動，再度讓很多人感動也感佩羅的堅強意志，於是各縣市都有人主動陪羅智強走一段，證明國民黨接連面對公投、罷昶失利，雖然沉潛，但絕不氣餒。

趙少康強調，面對挫敗，戰鬥藍會更積極，為民進黨施政不利替民眾發聲，更會彎下腰傾聽民眾的聲音，為了這片土地的未來及下一代的生活，「我們一起努力，把國民黨的光榮感找回來」。