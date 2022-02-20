陳東睦說，過去講到竹山民眾都只會想到老街，但竹山確實很精采，希望透過竹旅行讓全國鄉親體驗到竹山的竹林之美，竹之文化，並對竹山有全新的認識。(公所提供／吳建輝南投傳真)

竹山公所結合竹山鎮青溪協會搶攻228旅遊人潮，推出999暢遊竹山型，除了竹海隧道外，還將到訪竹山天梯、玉福吊橋、青龍瀑，以及八卦茶園等，一日暢遊竹山。(公所提供／吳建輝南投傳真)

大鞍竹海風景區位在南投縣竹山鎮，擁有大片孟宗竹林，全長2.2公里的竹海隧道，讓人彷彿一秒置身日本嵐山竹林小徑，而竹山公所結合竹山鎮青溪協會搶攻228旅遊人潮，推出999暢遊竹山型，除了竹海隧道外，還將到訪竹山天梯、玉福吊橋、青龍瀑，以及八卦茶園等，一日暢遊竹山。

竹旅行程從2月26日首發團，一直到2月28總共3個梯次，每次限量20位民眾，規劃四大景區，一早走訪竹山天梯品嘗特色山產，再到綿延2.2公里的竹海隧道品嘗大自然芬多精，還有掛茶園步道，行走在1000至1300公尺高的軟安山中綠油油的茶園步道，雲霧繚繞美不勝收。

竹山鎮長陳東睦表示，只要999讓你暢遊竹山，前三個景點都在山區，重新開放的竹山天梯絕對值得民眾朝聖，而能讓人一秒置身日本的竹海隧道，讓無法出國的民眾也能有出國的感覺，接著八卦茶園能夠在茶區挑望太極峽谷，甚至看到雲林地區，無敵美景讓人身心靈都能全部放鬆。

陳東睦說，結束山區形成後下山到文化園區，其間還能品嘗竹山特色小吃像是竹筍飯、筍肉包、醬筍蛋等等，在文化園區了解竹山的竹文化，並體驗竹山傳統竹童玩；他說，過去講到竹山民眾都只會想到老街，但竹山確實很精采，希望透過竹旅行讓全國鄉親體驗到竹山的竹林之美，竹之文化，並對竹山有全新的認識。