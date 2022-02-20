迎戰年底選舉，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表態，近期提名風波由她一肩扛起，並強調民眾黨成立目的就是為了將身兼黨主席的台北市長柯文哲送進總統府。此話一出，再度引發各界關注。柯文哲妻子陳佩琪醫師今(20日)對此表示，這句話不曉得為什麼會被如此熱烈討論，先生已經說過好幾次了，他是直接準備，不選才是新聞，黨的自家黨員當然支持，老婆自當也不例外。

陳佩琪在臉書說，平日上班或逛街搭捷運、公車，也很習慣，就算被認出來也很自在，因為先生從政前自己就是這樣，從小在鄉下長大，對生活要求不多， 他要選總統，我一樣態度，「隨興就好」。

回憶起2019年9月的某一天，陳佩琪透露，當時接到先生打電話問登記參選2020一事，自己表示「你決定了，我就支持」，後來先生放棄登記，理由是市政8年才有可能完成階段任務，那時他才剛2次當選不久，不想棄市民而去。正因如此，她說，「今年底他卸下市長職務後，當然是積極準備選總統啊，那不然呢？！看到這麼多媒體和政論節目刊出或熱烈討論這句話，心想參選是人民的權利啊，選的上選不上是另一回事，真不知名嘴和新聞底下留言怎會罵成這樣」。

再把時間拉回2014年5月，陳佩琪說，當時有一份民調，說柯文哲的支持度只有對手的一半(印象中是26比52) ，記者問他感想，他只淡淡的說「是有點難過，但再努力啦」，選舉過程中，自己也被媒體問「支持先生的決定嗎？」 當時看起來是當選希望渺茫，但也是淡淡的說「只要不是去做飛車搶劫的事，想做什麼我都支持」，的確，人生苦短，想做什麼，去做就是了，短短幾十載，能活得快樂、過的精彩、做自己想做的事，此生就該滿足了。