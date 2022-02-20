郭姓男子騎乘機車過彎時，不慎跨越雙黃線，撞上對向運送瓦斯貨車，機車嚴重變形。（陳彩玲攝）

北部濱海公路新北萬里區、基隆交界處今早發生一起死亡車禍，一名年約20多歲郭姓男子騎乘機車過彎時，不慎跨越雙黃線，撞上對向運送瓦斯貨車，郭男噴飛撞上貨車擋風玻璃後摔至地面，當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，目前由警方釐清詳細肇事原因。

據了解，郭男疑似因下雨天視線不佳，加上天雨路滑，在濱海公路往基隆方向行駛時，不慎在過彎處跨越雙黃線，與對向小貨車相撞，機車嚴重變形，車頭幾乎全毀、貨車左車頭板金嚴重凹陷。救護人員抵達現場時，郭男已無生命跡象，立即實施CPR送往醫院搶救，急救後仍宣告不治。