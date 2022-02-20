美國總統拜登示警，俄羅斯已決定侵略烏克蘭。不過，中華戰略學會研究員張競認為，從目前俄羅斯軍隊顯示的各種狀況來看，完全沒有任何開戰的跡象。至於緊張情勢如何化解？東吳大學政治系教授劉必榮則表示，唯一解方就是烏克蘭自己表明不會加入北約。

美國總統拜登18日在白宮示警表示，俄羅斯總統普丁已經決定侵略烏克蘭，俄軍可能在幾天內或下周攻擊烏克蘭首都基輔。美方也釋出情報，指俄羅斯除落實軍隊外，也增加血液庫存，顯然是為戰爭做準備。還拿出衛星照片， 證實有將近一半的俄羅斯軍隊已經就戰鬥位置。

對此，張競接受《寰宇全視界》專訪指出，就目前俄羅斯軍隊所顯示各項的跡象來看，雖然有兵力的集結也有到駐地，但是卻沒有兵力的展開，而且就陣地的構築以及兵力配置、火力單位及機甲部隊相對的位置而言，完全沒有任何開戰的跡象。

此外，他說，就物資動員情況來看，俄羅斯根本就沒有長久預備軍事活動的準備，在這種情形下，美國不斷在講即將開戰，讓他想起來邱吉爾曾經講過，一個政治人物要能預言明天、下周、下個月會發生什麼事情，萬一沒有發生，就找個理由去解釋為什麼沒有發生。

張競表示，對烏克蘭，拜登已經做過兩次跳票的預言，他以列子「疑鄰竊斧」的故事比喻美國，一旦懷疑隔壁鄰居偷了斧頭，怎麼看都覺得鄰居像個賊。說什麼都不聽，「現在美國就有點這個態度」。

他認為，從目前各種跡象來看，發生戰爭的可能性非常小，很多徵候都沒有真正到斬釘截鐵具有百分之百戰爭的因果關係，還笑稱今年是虎年，就看到底是誰在「唬爛」。

前立委郭正亮認為，是否可能開戰，要聽當事人、直接受害人的講話會比較準，當事人是烏克蘭，第二輪是法國和德國，因為歐洲經濟會受到影響，至於英國則是敲邊鼓，美國更是在外面來看事情。

第二個要看邏輯能不能成立，郭正亮指出，如果俄羅斯要打基輔，那要如何收拾善後？佔領不代表就是打贏烏克蘭，烏克蘭有60萬平方公里，接下來要長期戰爭，毫無正當性的打基輔，人家立刻可以提到聯合國告你侵略。

他認為，若真的要打，就如CNN軍事專家所言，應該是從西南側克里米亞也就是亞述海峽那邊打上來，因為可以封鎖海岸線，戰區比較好鞏固，烏克蘭要收回去也比較困難，可是從基輔先打，烏克蘭一定會全面反擊，邏輯上說不通。

至於普丁究竟想要什麼？東吳大學政治系教授劉必榮表示，這個戰爭事實上沒人想打，普丁一開始就講說，要西方給他書面承諾說烏克蘭不會加入北約，美國回覆不可能，俄羅斯也知道不可能，但為何要在談判上講？

他認為，這是一種談判技巧，普丁表明態度後，很多事情可以不必搬上檯面，而是變成私下的默契，只是不能見諸文字，以目前狀況，這只有一個解方，就是烏克蘭自己說不想加入北約。