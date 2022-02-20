烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日在慕尼黑安全會議上發表演說。

針對烏克蘭能不能加入北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟（EU），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（19）日硬起來，要各國給予明確答案。

綜合烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）、美國「國會山莊報」（The Hill）報導，澤倫斯基昨日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上動之以情向各盟國喊話：「8年前烏克蘭人做出決定，許多人為此付出生命。」

澤倫斯基所指的是2014年烏克蘭人示威抗議，推翻當時的親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。亞努科維奇在任時也終止簽署歐盟-烏克蘭聯合協議（EU-Ukraine Association Agreement）。

「自從2014年以來，俄羅斯聯邦就不斷說服我們選錯了路，歐洲沒有人在等待我們。難道歐洲不應該不斷表態、用行動證明這不是事實？難道歐盟今天不該說：我們的公民對烏克蘭加入聯盟持正面態度？為什麼我們迴避這個問題？難道烏克蘭不值得得到直接、誠實的答案？」

他持續施壓，要求盟友給出烏克蘭加入的「明確」時程表，如果真的要幫助烏克蘭，「西方國家不需要只是不斷提到可能入侵的日期」，「我們會在2月16日、3月1日、12月31日捍衛我們的領土，我們更需要其他日期，所有人都非常清楚是哪些。」

澤倫斯基繼續說：「這也適用北約，我們被告知大門是敞開的，不過現在局外人並不被允許加入，如果不是所有聯盟成員都想要看到我們，或者是所有聯盟成員都不想看到我們，誠實地告訴我們吧。」

「敞開大門是好的，但我們需要公開的答案，而不是多年來的疑問。」