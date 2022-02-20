IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)營運獲內外資同步看好，三大法人18日大買1萬4608張，帶動股價盤中觸及247.5元，終場上漲3.2％、收於242元，雙創新高紀錄。上周合計上漲9％，三大法人合計買超達2萬7164張，以外資買超達2萬853張最多。

欣興受惠市場需求暢旺，2021年單季營收自第二季起逐季創高，使全年營收達1045.62億元、年增達18.97％，連4年改寫新高、首度突破千億元關卡。前三季歸屬母公司稅後淨利82.26億元、年增達1.41倍，每股盈餘（EPS）5.6元，已提前創下全年新高紀錄。

雖然時序步入產業淡季，BT載板、高密度連接板（HDI）及PCB等需求轉淡，但欣興受惠ABF載板需求續旺及新產能陸續開出，2022年1月自結合併營收104.77億元，月增2.32％、年增達40.66％，連4月站穩百億關卡、改寫歷史新高。

欣興預計本周公布2021年全年財報，並於23日召開線上法說，說明營運概況及展望。美系外資先前指出，最新分析顯示ABF載板供需缺口達17.1％，較去年的16.6％略有擴大，且2023～2025年供需缺口預期仍將維持逾10％水準，售價可望維持高檔。

美系外資調升欣興首季營收預期5％，預期將季減12％、仍年增23％，稅後淨利季減14％、仍年增達53％，每股盈餘估約2.2元。日系外資則看好欣興首季營收僅季減8％、稅後淨利季減11％，修正幅度優於往年季節性水準。

日系外資認為，欣興營收的季節性波動將降低，鑒於IC載板銷售更強勁、產品組合優化帶動毛利率後市持續轉佳，將欣興2021～2023年的獲利預期分別調升9％、30％、31％，維持「買進」評等，並將目標價自207元調升至270元，潛在上漲空間達25％。

美系外資則持續看好欣興未來3年營運均將強勁成長，預估明年獲利與2020年相比，將分別成長達約4倍，優於先前預期的2.8倍，認為今年以來股價拉回為伺機布局良機，維持「加碼」評等，目標價自240元調升至270元，潛在上漲空間達33％。