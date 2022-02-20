台北101及SOGO百貨天母店昨天晚間傳出有確診者足跡。（摘自SOGO百貨天母店臉書粉絲專頁）
台北101及SOGO百貨天母店昨天晚間傳出有確診者足跡。（摘自SOGO百貨天母店臉書粉絲專頁）

台北101及SOGO百貨天母店昨天晚間傳出有確診者足跡，台北市衛生局今天證實，此為新確診個案，目前正在疫調及匡列相關足跡，將於下午3點30分統一説明。

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