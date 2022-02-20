北市證實101與SOGO百貨天母店為新個案足跡 11:592022/02/20 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101及SOGO百貨天母店昨天晚間傳出有確診者足跡，台北市衛生局今天證實，此為新確診個案。圖為台北101。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101及SOGO百貨天母店昨天晚間傳出有確診者足跡。（摘自SOGO百貨天母店臉書粉絲專頁） 台北101及SOGO百貨天母店昨天晚間傳出有確診者足跡，台北市衛生局今天證實，此為新確診個案，目前正在疫調及匡列相關足跡，將於下午3點30分統一説明。 台南女跟北市確診者吃飯唱歌染疫 10處足跡曝 搭高鐵、吃臭臭鍋 好市多內湖店今停業清消 疑有確診足跡 #新冠肺炎 #台灣 #新確診 #個案 #SOGO 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 壽險、百貨、飯店業摩拳擦掌 高鐵新竹專一區招商 引資160億 04:102022/02/18 財經要聞 「能去的都去了」5確診足跡遍及北市 滿滿6大張 15:232022/02/19 生活 足跡頻傳！天母SOGO後台北101餐廳也中鏢 緊急公告停業3天 21:282022/02/19 生活 SOGO化妝品節展時尚春妍 04:102022/02/20 《旺來報》 6確診足跡 跑遍北市捷運超商賣場 04:102022/02/20 焦點要聞 確診足跡未影響台東旅宿業 228連假住房率達8成 14:532022/02/17 生活 重疊確診足跡發警示 新北「防疫助手」APP超夯 12:242022/02/18 生活 確診者逛東區 明曜百貨今停業 京站威秀、慶城街商場急清消 11:082022/02/17 生活 女演員失聯5天警驚見陳屍山區 帥丈夫心碎證實：她走了 22:242022/02/19 娛樂 寒流又來襲 趕上最新一波百貨優惠入手人氣保暖衣物最划算 12:432022/02/19 生活 科技業挖角！長榮華航爆400人跳槽 員工上PTT證實：薪水比20年主管還高 21:232022/02/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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