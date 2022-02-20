知名八點檔女演員王宇婕為印尼華人，曾出演過多部台八收穫不少劇迷們的喜愛，事業上看似相當風光的她，也曾有過一段悲傷的童年經歷，王宇婕的母親蕭瑤同是台灣演員，與丈夫結識後便隨之嫁到印尼，怎料丈夫後來性情大變，時不時就出手打人，全家每天都活在被家暴的陰影下，因為太害怕也無能為力，所以每次聽到媽媽又遭毆打時她都會選擇裝睡、不敢睜開眼睛。

王宇婕父親會毆打母親 (圖/截自《麻辣天后傳》)

據訪問，王宇婕坦言「媽媽是到結婚後才發現自己是「第三個老婆」，爸爸原先早就有別的家庭。」而說起她對爸爸的印象，王宇婕面露憂傷，因她對於爸爸相當的恐懼，回憶起當時，母親曾被毆打的十分後怕，所以來她房間想找她一起睡，卻不幸被爸爸發現，當時爸爸聽不進去任何求情，依舊不斷對媽媽施於家暴，而王宇婕知道媽媽正在向她求救，但年紀還小的她卻選擇了繼續裝睡，淚喊：「我不是好女兒。」

王宇婕當時聽到母親的求救，因太害怕而選擇裝睡 (圖/截自《麻辣天后傳》)

王宇婕回想起那段經歷表示「你知道媽媽在搖你的時候是在求救，但你沒辦法......。」說到這裡也不禁讓她潸然淚下，並表示自此之後她一定會努力當個孝順的女兒，同時向母親隔空喊話：「對不起，那時沒能保護你。」，雖然王宇婕仍舊無法擺脫過去陰影，但她也不責怪父親當時的作為，「爸爸當時的精神狀況應該是出現了問題。」，父親現已逝世，王宇婕也與過去和解，向爸爸說：「爸，我原諒你了。」

王宇婕認為父親的精神應是出了問題 (圖/截自《麻辣天后傳》)

在節目上總是表現相當樂觀的王宇婕，讓人完全看不出她曾有過這麼悲傷的童年，而現在的她也實現童年的承諾，將媽媽永遠放在第一位，時刻盡她所能的孝道，相信經歷過大風大浪的她未來遇上的所有挫折也都會迎刃而解，過上更加幸福的生活。

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