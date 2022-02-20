疫情趨緩，228連假將至，花蓮民宿、飯店住房率高達8成，堪稱一房難求。（羅亦晽攝）

東部長期是國旅熱門景點之一，228連假將至，公路總局預估蘇花路廊26日將湧現逾1萬4000輛的南下旅遊車潮，且花蓮民宿、飯店住房率均高達8成，堪稱一房難求，業者表示，春節因疫情升溫，不少民眾抱持觀望態度，將假期延後到2月底，如今疫情趨緩，大家也趁著228假期出門踏青。

228連假是年後第一個連假，公路總局預估，連假首日蘇花路廊將出現南下車潮最高峰，單日車流量約1萬4800輛次，連假最後一天，則會湧現北上最大車潮，單日約1萬3300輛次，而大量的出遊車潮，也讓花蓮旅宿業者很有感。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，目前連假首日住房率約8.5至9成，第二天也有7成；民宿部分，花蓮民宿協會理事長葉陳錦指出，26、27日連假首2日住房率約在8成以上；理想大地渡假飯店、福容大飯店花蓮店等觀光飯店前2天平均也有7、8成。

張琄菡說，以往228連假的花蓮住房率都算不錯，不過仍取決在寒假的落點區間，今年寒假在春節前，228連假和春節也相隔一段時間，加上又有國旅券及縣府舉辦活動的加持，因此今年228的檔期堪稱不錯，不過仍希望能盡快補足去年因疫情影響的損失。

飯店業者表示，春節前因疫情升溫，當時住房率沒有想像中的好，流動率很大，原先有訂房的遊客多延後到2月底，且觀望的旅客看見近期疫情趨緩，趁著228連假陸續訂房，住房率也從7成上升至8成，顯現大家越來越敢出遊。

此外，福容大飯店花蓮店228連假期間推出優惠方案，28日當天兩人同行，只要是享福卡會員，皆能以2288元入住市景客房，歡迎遊客在花蓮享受春暖花開的季節。