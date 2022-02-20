高雄市楠梓宏毅社區民眾抗議中油在未經告知的情況下，將教員公寓改成防疫旅館。圖為教員公寓外觀。（林瑞益攝）

中油員工誤將教員公寓改成防疫旅館，造成人心惶惶。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

中油宏毅社區居民20日冒雨舉白布條抗議中油在未經告知的狀態下，將教員公寓改成防疫旅館，以容納大林廠的隔離員工20人。中油今天說，這是管理疏失，員工錯誤張貼防疫旅館的字條，該處並非防疫旅館，對造成人心惶惶感到抱歉。

由於之前中油大林廠有3名員工確診，但防疫旅館卻出現在宏毅社區，宏毅社區約30名民眾冒雨抗議中油做事草率。自救會表示，「防疫旅館」的對面就是油廠國小、國光中學，出入的人數眾多，很多老人家也常在附近活動。中油此舉將使社區陷入高度染疫的公共危險之中，對此草菅人命、違法決策的行為，自救會表達最嚴重的譴責與抗議。

當地居民抗議中油在一夜之間把教員公寓變成防疫旅館，要如何能夠防止病毒入侵社區？依據旅館業管理規則，設置旅館要依法辦妥公司或商業登記、領取營業登記證，通過設備設施、經營管理與從業人員等事項。請問中油的防疫旅館有經過這些程序嗎？

高雄市議員陳麗娜也指出，大林廠染疫不應該由後勁勞工來承擔風險，防疫旅館設在教員公寓就是在人口稠密地區丟下病毒炸彈，令老人與學生首當其衝。對於隔離的20幾人，中油與市府應該立刻把他們遷至一般防疫旅館，這樣對他們與社區都是最好的處置。

高市府衛生局表示，經查中油安置於所屬教員公寓的20名員工為「自主健康管理」對象，並非「居家隔離」對象，所以並非定義的「防疫旅館」。另外，依據中央流行疫情指揮中心規定密切接觸者的隔離措施得以住宅、防疫旅館或集中檢疫所隔離。

衛生局補充說明，中油針對安置在教員公寓的20名「自主健康管理」員工，採取高規格防疫管理措施，再經2月15日、17日、19日共3次 PCR採檢均為陰性，確認風險極低，請社區民眾安心。配合中油因應風險管理採取高規格防疫措施，市府防疫團隊也積極介入輔導。