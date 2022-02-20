1名黃姓男子與蔡姓男子為同事，但黃男卻與蔡男妻子暗中交往1年多，不滿最後以分手收場，多次威脅要公開親密影片，甚至還和蔡男對嗆：「我就渣啊」、「有人要逼我當渣男，我什麼也不用說，一切就曝光了」、「我自己手機截圖給別人看不可以嗎？」蔡男憤而提告求償，高等法院高雄分院判黃男賠償35萬元，不可上訴。

判決指出黃男與蔡姓男在同一個環保公司工作，在108年時與蔡男妻子小張（化名）上演不倫戀，趁其出差之時，兩人到附近全聯，超商，休息站等地方發生親吻、擁抱、愛撫等親密行為，並於109年1月11日下午，在臺中市沙鹿公園附近與小張在車上發生性行為1次，雙方各自回家後，又以視訊方式進行性互動1次，事後小張想要回歸家庭並與黃男提出分手，未料黃動了真情，要求小張離婚，否則就散布不雅照片及影片。

小張拒絕後，黃男便於109年6月14日在臉書網頁上發文：「在找刺激……沙鹿公園旁……弔念一起停留足跡的回憶」、「照片原本只是我自己想收藏」、還威脅小張「到時候如果照片，被妳公公婆婆看過了，妳會比現在開心嗎？」、「有人要逼我當渣男，我什麼也不用說，一切就曝光了」。

最後還與蔡男對嗆：「我就是渣啊」、「我自己手機截圖不可以嗎？」、蔡男憤而提告，高雄地院一審認定黃男行為已踰越男女間的正常交往，侵害配偶權情節重大，故判賠30萬元，蔡男不服上訴，二審判賠35萬元，全案定讞。