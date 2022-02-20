夢幻90秒首創穿越機拍攝燈會。（高巿府提供）

夢幻90秒首創穿越機拍攝燈會。（高巿府提供）

「2022台灣燈會在高雄」進入閉幕倒數，高市府公開90秒「穿越燈會 超越燈會」影片，透過穿越機穿梭競逐在愛河灣燈會作品、高雄流行音樂中心、哈瑪星星光任務、大港橋等，有如身歷其境，這也是台灣首創以穿越機拍攝燈會的影片。

高雄巿副巿長史哲說，因去年放視大展、2021Meet Greater South X 5G AIoT Expo，看見5G應用在穿越機飛行競賽中所帶動的全新視覺體驗，透過穿越機製作技術的發展，更輕量化的機身搭載高清晰度鏡頭，搭配5G運用，能夠輕鬆傳輸4K影像畫面。

策畫「穿越燈會 超越燈會」影片，藉由穿越機相互競逐，加上從高空下墜、俯衝、自由落體等技巧視角，高速飛馳穿越在燈會作品之間，彷彿身歷其境，也拍出2022台灣燈會在高雄的璀璨時刻。

高巿府文化局說，全片透過3台穿越機穿越燈會，飛行穿越千手光劍、帶來光明的燈塔、大港橋、以及愛河燈光等，最後一起飛上空中俯視光啟愛河灣。

高雄巿長陳其邁臉書也以「夢幻90秒」發文提到，說到2022台灣燈會在高雄，即使你曾親臨會場，但也沒有這個視角。

一次看完台灣30座燈塔，鎮守台灣海線的《光明．祈島》？超強AI人工智慧展，機械手臂舉起光劍擺陣千手觀音的《千手光劍》？或是，屹立大港橋邊，晨昏都美的《巨人的夢幻花園》？

每個作品，都讓人留戀，也讓你我透過「光」，看見高雄的璀璨與潛力。喜歡嗎？除了再來多逛幾次，也一定要看、一定要分享這支影片。