澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天針對中國海軍艦艇上週以雷射光束照射一架澳洲軍用偵察機一事，指控北京當局進 行「脅迫行為」。

據澳洲國防部指出，澳洲國防軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）17日飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到一艘中國解放軍海軍艦艇發出一道雷射光束照射，有危害性命的可能。

根據路透社和法新社報導，莫里森表示，澳洲政府將要求北京當局針對此事提出說明。

他說：「我認為這就是脅迫行為，別無其他。」他形容中方此舉「不合理、無正當理由」，並表示「澳洲絕不會接受這樣的脅迫行為」。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）呼應莫里森的關切，指稱中方這項舉動「十分挑釁」。

杜登今天告訴天空新聞網（Sky News）：「我認為中國政府希望沒有人會談論這類挑釁、霸凌的行為。」他說：「我們看到這類行為在這個地區以及世界許多角落以不同形式上演。」

澳洲國防部說，事發時，發出雷射光束的中國軍艦和另一艘解放軍海軍艦艇向東穿越阿拉弗拉海（Arafura Sea）。這片海域位於澳洲北部海岸和紐幾內亞（New Guinea）南部海岸之間。

中國政府尚未回應澳洲的指控。

澳洲上一次指控中國利用雷射鎖定澳洲軍機是在2019年，當時澳洲國防軍直升機在南海上空遭雷射光束照射。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110220