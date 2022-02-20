日本桌球選手福原愛曾在大陸學習桌球，因此講得一口流利的東北話，福原愛去年離婚後就積極耕耘大陸市場，也常在微博發聲，成功收服大陸網友的心，不過福原愛近日卻被指有可能失寵，而最新人氣王則是在北京冬奧表現亮眼的日本滑冰王子羽生結弦，就連冬奧官方社群也不吝嗇誇獎羽生結弦。

33歲福原愛在2021年7月與江宏傑宣布離婚，福原愛恢復單身後，她就積極耕耘大陸市場，社群媒體只更新微博，福原愛更成功以：「我可以活到今天，全靠中國人的支持」，深受大陸網友支持與喜愛，但福原愛離婚不到半年，就隨即傳出新戀情，對象則是離婚前出遊引發不倫戀的橫濱男，福原愛還被爆有意二婚，引發正反兩面評價。

羽生結弦靠著花美男外型和優雅姿態，迷倒不少大陸網友。（圖／達志影像）

不過，隨著北京冬奧賽事即將圓滿落幕，日本「冰上王者」羽生結弦靠著花美男外型和優雅姿態，迷倒不少大陸網友，27歲羽生結弦雖然無緣冬季奧運3連霸，但他挑戰自我的舉動以及賽後仍保持風度，圈粉無數，北京冬奧官方社群日前也分享，寫給羽生結弦的應援信已經塞滿辦公室地板，對此，羽生結感謝外界給他的支持與加油「雖然有『謝謝』和『對不起』的心情，但我想傳達感謝的心意給大家。」