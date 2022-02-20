全明星周末的重頭戲之一，也就是灌籃大賽20日登場，決賽是由尼克前鋒托平對上勇士前鋒托斯卡諾安德生，結果托平先以打板空中接球胯下爆扣拿下45分，接著利用空中打板接球灌籃拿下47分，最後以總分92分輕取只拿75分的安德生奪下今年灌籃大賽冠軍。

預賽首先登場的柯爾安森尼，他穿老爸葛雷格的50號尼克球衣與硬底靴，由葛雷格籃下持球，讓他空中持球左手爆扣，拿下40分；接著托斯卡諾安德生請出勇士隊友威金斯站在籃下，直接飛越空中撐住威金斯扣進，5名裁判給了44分。

托平的第1灌想要嘗試飛越籃下站人空中背後換手爆扣，直到第3次嘗試才進，拿下44分；去年選秀榜眼傑倫格林則假裝把手機掛在脖子上，然後交給艾塞亞湯瑪斯保管，接獲朋友空中打板傳球灌籃，卻頻頻失敗，最後灌進只拿38分。

來到預賽第2灌，換成傑倫格林先上，他完成空中180度轉身扣籃，拿下45分；柯爾安森尼嘗試拋球空中旋轉一圈接到灌籃3次都失敗，只拿36分；托斯卡諾安德生運球大車輪扣籃拿43分；托平完成打板胯下拉竿背後爆扣拿下46分。

結果就由托斯卡諾安德生與托平闖進決賽，托斯卡諾安德生首灌只有完成單手爆扣，可惜手沒辦法伸入籃框，變成只是很簡單的單手灌籃，僅拿39分；托平第一灌仿效自己在預賽第2灌，完成打板胯下單手爆扣，拿下45分暫居領先。

托斯卡諾安德生第2灌從右側底線拋球，想要空中胯下換手灌進，可惜多次嘗試都失敗，只拿36分，幾乎宣告托平奪冠，托平的第2灌選擇有點難度的胯下換手，然後空中打板把球灌進的動作，結果拿下今年灌籃大賽最高分的47分封王。