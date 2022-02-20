警方在德州撲克賭場內查獲數萬賭資與籌碼、毒品與點鈔機。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區1家洗車場不洗車，夜間搖身一變成幫派堂口，大剌剌聚眾吸毒兼開賭，警方19日晚間10時許持搜索票衝入賭場，逮獲陳姓負責人在內共17人，現場還有毒品與賭具，現金賭資7萬多，籌碼29萬，陳嫌落網囂張嗆警「林北有很多很多錢，當警察能賺多少？」

台南市文成路一處寧靜社區1家汽車美容場不洗車，近1個多月來夜間出現大批身分複雜分子出入，多數為年輕人開豪車，還傳出天九牌的聲響，社區居民不堪其擾。

警方暗中監控多日，19日晚間動員警力衝入洗車場2樓鐵皮屋，發現天九牌已升級為德州撲克場，滿室還瀰漫K菸味，當場查獲K他命毒品還有大型K盤，如同一處小型毒品分裝場。更有一份竹聯幫弘仁會日前辦春酒的邀請函。懷疑該處不僅是賭窟，還是毒窟兼幫派堂口。

賭場內查獲7萬多現金賭資，另有德州撲克籌碼29萬多，另有3名少年疑似在場內擔任幹部。

28歲陳男為賭場負責人，平時開著BMW豪車代步，他落網後行徑囂張，在賭場內逕自吆喝，直接嗆警「林北有很多很多錢，當警察能賺多少？」被關進警局拘留室時，一度面露凶相怒斥同處一室的1名不相識酒駕嫌犯讓座，遭警方當場告誡。

警方帶回17人，其中賭客郭男為槍砲與妨害自由通緝犯，他一度謊報姓蘇，遭警方按捺指紋時識破身分，坦承冒名，遭警方依照偽造文書罪移送台南地檢署，陳嫌依照賭博罪與引誘少年施用毒品罪嫌移送台南地檢署，其餘視為賭客，依照社維法裁處。

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