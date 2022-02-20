根據大陸各省市衛健委今（20日）公布，大陸前一天新增至少39例由香港入境的輸入確診病例，以及7例香港輸入無症狀感染者。

廣東省衛健委表示，前一天香港輸入確診新症分布為深圳市13例，佛山市3例，珠海市兩例，東莞市和江門市各一例。同日香港輸入無症狀感染新症有6例，分布為深圳市和佛山市各兩例，廣州市和江門市各一例。上海市衛健委表示，前一天香港輸入確診新症有14例，各人分別於上周一（14日）至上周五（18日）抵達上海浦東國際機場，過關後即被集中隔離觀察，其後確診。

北京市衛健委表示，前一天香港輸入確診有3例，均於上周五從香港到達北京首都機場，海關經健康篩查並進行核酸檢測後，經閉環管理送至集中隔離酒店，其後確診。

四川省衛健委表示，前一天香港輸入確診新症有兩例，各人乘機抵達四川省後已接受隔離。貴州省衛健委表示，前一天香港輸入無症狀感染新症有一例，患者上周四（17日）乘車由省外返回當地，現居貴陽市清鎮市前進路。