櫻花季期間到農業局「稼日蒔光」粉絲專頁參加互動留言活動，就有機會免費獲得櫻花季周邊伴手禮喔!（農業局提供／戴上容新北傳真）

春訪三芝，正是賞櫻好時節，漫漫櫻花為三芝地區披上一條夢幻粉紅圍巾，而來三芝除了賞櫻之外，二號倉庫咖啡館更是不能錯過的景點，除了有櫻花酒、櫻花蛋捲等多樣櫻花特色商品外，二號倉庫咖啡館同時也是藝文展演空間，充滿三芝在地特色元素，等著您前往體驗。此外只要在櫻花季期間到農業局「稼日蒔光」粉絲專頁參加互動留言活動，就有機會免費獲得櫻花季周邊伴手禮喔!

二號倉庫原先是三芝區農會的米糧倉庫，承載許多三芝人的童年回憶，20年前三芝囝仔江玉誠和哥哥江玉樹不捨舊米倉荒廢，決定與農會合作，舊米倉搖身一變成為三芝第一間咖啡館並發展成藝文展演空間，成為一個結合地方餐飲、農業經營、在地文創的特色空間。

二號倉庫經營團隊經常深入三芝田野支持在地農友，嚴選在地食材如甘藷、茭白筍、山藥等農特產品，依時令將特產品結合入菜，讓遊客能於產季品嚐最新鮮的在地農產，實踐「吃當地，食當地」理念；而藝文展覽空間則與當地藝術家合作，提供金屬工藝、陶藝及油畫等藝文展示空間，此外二號倉庫也與農會合作，利用當地農產開發加工商品，如甘藷蛋捲、櫻花蛋捲、櫻花酒、茭白筍包子等，突破生鮮農產品產期限制，替三芝地區農產創造全年經濟的蓬勃發展。

二號倉庫店長江玉誠表示，新北市種植櫻花密度最高的地方就在三芝，每年前來賞櫻旅客絡繹不絕，為了讓遊客不只是前來賞櫻，二號倉庫團隊與三芝區農會經過創意設計及研發，與當地花農合作利用緋寒櫻，共同開發多項櫻花農特產品，例如以清酒為基底萃取櫻花果實汁液的櫻花酒，口感香甜滑順，充滿櫻花香味，另外還有櫻花蛋捲、櫻花酥及櫻花巧克力等一系列特色商品，提升三芝櫻花附加價值及三芝在地產業形象，讓旅客賞櫻過後還能將櫻花伴手禮帶回家。

新北市農業局長李玟表示，春意盎然的周末，正是來新北賞櫻的好時節，感受櫻花浪漫之餘，不妨到二號倉庫作客，品嘗三芝在地特色農產料理以及創意櫻花農特產品，一起支持在地農產，創造健康好生活。另外也歡迎民眾朋友到農業局「稼日蒔光」粉絲專頁互動留言，免費抽櫻花蛋捲伴手禮(價值100元)。最後農業局提醒大家，外出遊玩務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施，快樂出門，平安回家。