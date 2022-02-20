美國花式滑冰雙人組合在北京冬奧之後準備要打官司了，妮里姆（Alexa Knierim）／弗雷瑟（Brandon Frazier）在比賽時使用的歌曲「日昇之屋」，原名The House of the Rising Sun，遭到音樂團體「Heavy Young Heathens」控告侵權，轉播賽事的美國NBC電視台也一併被告。

「日昇之屋」是一首美國民歌，最著名是1964年英國「動物樂團」錄製的商業版本。歌詞主要敘述一位在紐奧良生活陷入困境的人，呼籲他的兄弟姊妹或其他家庭不要重蹈覆轍，有多種改編版本。

美國雙人滑隊伍使用的是「Heavy Young Heathens」改編的版本，這是由馬德羅西安兄弟（the Marderosians）組成的樂團。兄弟的委任律師就是他們的老爸，他向《路透》說明，美國花滑隊事前完全沒有通知要使用他們的音樂，NBC電視台遭控告後已經下架影片，但是兩位運動員妮里姆／弗雷瑟的經紀人都沒有回應。

2016年的電影《絕地7騎士》預告片使用過這首改編曲，妮里姆／弗雷瑟是在團體賽雙人滑短曲使用，他們獲得75.00分排名第3。後來美國隊在團體賽獲得銀牌。馬德羅西安批評運動員、美國花滑隊、NBC電視、Peacock電視，還有整個美國都從中獲得了好處，唯有創作者被剝奪了他們的利益。

奧運歌曲侵權事件最著名是1996年亞特蘭大奧運，開幕曲使用了未授權的台灣阿美族郭英男夫婦的歌聲。郭英男繞著半個地球追打跨國官司，多年後終於獲得最初侵權的德國樂團道歉。