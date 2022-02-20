「愛在台南．浪漫燈海」活動布置的3萬多朵白色玫瑰花燈，因民眾闖入燈區拍照、踩踏、摘採，導致花燈東倒西歪。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府舉辦「愛在台南．浪漫燈海」活動，在永華市政中心旁布置3萬多朵白色玫瑰花燈，吸引不少遊客前來，但也經常有人闖入花海燈區拍照、踩踏、摘採，導致花燈東倒西歪及損壞，修復人員疲於奔命。市長黃偉哲呼籲民眾一起維護燈海，讓更多人能夠共享浪漫的氛圍。

「愛在台南．浪漫燈海」展期直到3月27日，每天晚上5點30分至10點點燈，現場布置超過3萬朵的白色玫瑰花燈，從空中俯瞰是浪漫的花型，還有打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

另外，靠近永華路還有「富庶、豐饒、耀台南」燈飾，以垂掛的金黃光LED，代表稻穗豐收；向上支撐的藍光LED弧形柱體，則象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的一年。

由於228連假及314白色情人節，預期將有更多民眾前來賞燈，市府除架設圍籬阻止民眾誤闖外，也呼籲大家發揮公德心，不要跨入燈區內拍照。