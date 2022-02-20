寒流發威，氣象局在近中午時擴大低溫特報範圍至20縣市，把高雄市也納入低溫警戒區，氣溫有10度以下機率，其中台南以北、宜蘭、澎湖、金門更發布「非常寒冷」橙色燈號警戒，有持續10度低溫，馬祖更有持續6度以下氣溫。

氣象局上午10點45分擴大低溫特報範圍，新增高雄市到黃燈「寒冷」的警報區域，有10度以下氣溫機率，並將「非常寒冷」的橙燈區域從台中以北擴大到台南以北，氣溫可能持續在10度以下。宜蘭縣、澎湖縣、金門縣、連江縣也在橙燈範圍內，其中連江縣可能持續6度以下。

至於高雄市、花蓮縣則發布黃燈「寒冷」的低溫警報，有10度以下氣溫發生的機率。從氣象局上午11點的全台氣溫分布圖可看到，台中以北、中南部山區近平地都在10度以下，全台冷到爆。

圖為上午11點全台氣溫，台中以北都在10度以下。(氣象局提供)

氣象局提醒，寒流影響，今日至明日（20、21日）是最冷的時刻，預計今天傍晚到晚間還會不斷有新低溫出現，記得加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。