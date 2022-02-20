一輛拖板車昨下午行經台3線轉嘉115線前往嘉義縣梅山鄉安靖村途中，車上載運的怪手突掉落翻覆在路中央，導致嘉155線交通因此中斷，歷經4個多小時搬運，才將20噸怪手吊離現場，而陳姓駕駛也被依違反道路交通管理處罰條例開罰。
竹崎分局大南派出所員警指出，陳姓拖板車司機19日下午4點左右載著怪手，由台3線轉嘉115線前往梅山鄉安靖村，豈知才進入山路不到1公里，怪手突然掉落，還翻了一圈「躺」在嘉155線0.9K處，怪手龐大車體占據狹小鄉道，造成往來交通中斷。
大南派出所員警除立刻啟動交管，也聯絡大型吊車到場，在寒風細雨中，花了4個多小時，才把四腳朝天，20餘噸重的怪手翻正，並重新吊放到拖板車上，經警方進一步了解，這起離奇交通事故疑似是陳姓司機未確實將怪手固定在板車上，過彎時怪才滑落至路面，已依違反道路交通管理處罰條例相關規定依法裁罰。
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