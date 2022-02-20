監察院查北市社子島案，監委近期擬行使質問權，找台北市長柯文哲說明，但監察院長陳菊提醒事涉敏感而踩煞車。國民黨立委賴士葆痛批，當初監委要約談陳時中，因為蘇貞昌的不悅而劃下休止符，如今社子島案因陳菊才踩煞車，監督機關淪細漢仔，整個監察院用人唯綠以致於拔擢非人，要期待監委超越黨派大公無私的摘奸發伏、整頓官箴，根本緣木求魚。

賴士葆表示，監委要質詢柯文哲社子島案，因為陳菊提醒事涉敏感才踩煞車，回想當初監委要約談陳時中，因為疫情破口死了八百多人，疫苗採購連連失誤，還拒絕讓國會監督調查，這是道地的違憲，監察委員因為蘇貞昌的不悅的說約談陳時中，是「不厚道也不公平」，於是約談的情就畫下休止符，這樣的紀錄已經淪為笑柄，被監督的機關是「大人」，監督的機關淪為「細漢仔」。

他指出，由此來檢驗監察委員獨立行使職權根本就是空話，監察院長能介入監委調查，更遑論連行政院長是被監督的機關，都可以反客為主來影響辦案，原因很簡單，因為整體而言，監察院就不是獨立機關，當然就無法期待監察委員能夠獨立的行使辦案。

賴士葆強調，這一屆的監察委員因為蔡政府沒有按照憲法規定提名超越黨派的監察委員，所以幾乎都是提名政治立場與意識形態與民進黨契合的人選，純度很高，所以陳菊常常介入個案違反監察委員獨立行使職權的原則，整個監察院先天就是用人唯綠以致於拔擢非人，要期待監委超越黨派大公無私的摘奸發伏、整頓官箴，根本緣木求魚。