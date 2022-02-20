基隆城隍廟地下道又出包！翻修不到1個月水淹腳踝惹民怨

基隆市中心城隍廟、東岸廣場人行地下道過去有漏水、設備老舊問題，市府去年進行翻修工程，1月28日完工重新啟用。未料，不到1個月時間再次出現積水問題，今天上午有民眾走進城隍廟地下道時發現，水位已淹至腳踝，只好無奈回頭，有人則是拉起褲管硬著頭皮通行。

東岸廣場及城隍廟地下道1961年建置，未曾大規模翻修，環境陰暗潮溼，常有磁磚破損和排水不佳等問題，市議員童子瑋去年11月在市長施政總質詢時要求改善，市府投入經費規畫設計後展開整修，因工程順利、進度超前，趕在農曆春節前啟用，但不到1個月時間，城隍廟地下道又再次出現積水問題，無法通行引起民怨。

今天上午1名老爺爺拿著雨傘走進城隍廟地下道穿越孝二路，到達通道時看見水已淹至腳踝立即折返，在走上階梯回到路面上時，他不滿表示，市府才剛花錢重新裝修，現在又出現積水問題，有做等於沒有做，亂七八糟，並抱怨實在很麻煩根本無法通行。

工務處回應，城隍廟地下道有2顆抽水馬達，依水位變化交替或同時運轉，主要分為3階段運作，在低、中水位時馬達會交互啟動，達高水位時同步運轉，這次積水問題，主要是中水位要啟動抽水的馬達故障，現在已強制讓單一馬達持續作動，明天會立即更換已故障馬達。

承包商今天上午前往地下道查看狀況，受訪時指出，城隍廟地下道進行翻修工程時，只有裝修天地牆，東岸地下道則因去年中旬曾發生2次積水問題，研判是抽水馬達出狀況，有更換一組馬達。至於城隍廟地下道的抽水馬達會故障，她說，可能是基隆連日大雨所致，但何時故障也不得而知。