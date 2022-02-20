開業22年欣葉日本料理中山店驚傳歇業，電訪店員表示，因租約到期，後續將再新址開業，會在官網公布最新訊息。

欣葉日本料理中山店有22年，備受消費者喜愛，目前因租約之故，15日歇業，目前欣葉日本料理有信義新天地A11等4間門市，喜愛品牌的消費者也可至其他分店消費。

東區名媛貴婦最愛名店吹熄燈號 一折限時特賣
從綠色融資者變身綠電消費者 買綠電 四家國銀率先起跑
#欣葉日本料理 #租約到期 #中山店 #歇業 #消費者