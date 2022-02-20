開業22年欣葉日本料理中山店驚傳歇業，電訪店員表示，因租約到期，後續將再新址開業，會在官網公布最新訊息。

欣葉日本料理中山店有22年，備受消費者喜愛，目前因租約之故，15日歇業，目前欣葉日本料理有信義新天地A11等4間門市，喜愛品牌的消費者也可至其他分店消費。