開業22年 欣葉日本料理中山店爆歇業 12:302022/02/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 租約到期！欣葉日本料理中山店爆歇業。（翻攝自欣葉日本料理） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開業22年欣葉日本料理中山店驚傳歇業，電訪店員表示，因租約到期，後續將再新址開業，會在官網公布最新訊息。 欣葉日本料理中山店有22年，備受消費者喜愛，目前因租約之故，15日歇業，目前欣葉日本料理有信義新天地A11等4間門市，喜愛品牌的消費者也可至其他分店消費。 東區名媛貴婦最愛名店吹熄燈號 一折限時特賣 從綠色融資者變身綠電消費者 買綠電 四家國銀率先起跑 #欣葉日本料理 #租約到期 #中山店 #歇業 #消費者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐飲老店的危機和轉機 04:102022/02/12 財經焦點 參考CPI 勞資有共識 04:102022/02/13 財經要聞 漲聲響起 全家推咖啡、衛生紙優惠 15:592022/02/17 財經 統一超推雙智能生活訂閱制 咖啡、慈善捐款一指搞定 11:222022/02/11 財經 晶片荒3萬輛訂單未消 光陽柯俊斌籲「有車就買」 09:272022/02/15 財經 丟丟妹消失2周突宣布：無限期停播 被爆給過期商品已讀不回 18:142022/02/12 娛樂 《生醫股》杏一1月營收年增7％ 標下高雄榮總屏東分院商場 11:592022/02/14 財經 全新Adobe Experience Cloud工具 優化線上下個人化購物體驗 22:122022/02/16 科技 好市多突寄一封信 他爽喊「年費值得了」網讚：真的沒吃虧 10:062022/02/16 生活 消費者物價指數創13年來新高 民眾黨批政府靠「凍漲」治標不治本 11:332022/02/11 政治 預售屋延遲完工 消費者可要求建商支付延遲利息 18:092022/02/11 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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