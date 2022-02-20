雲林縣「五股開臺尊王過爐大典」20日在斗南鎮天后宮登場，由雲林縣長張麗善點燃起馬炮後過爐至大埤鄉保延宮，今年配合防疫政策簡化活動內容，取消徒步遶境改為車輛遶行，旗腳辦桌活動則停辦，信眾們都很配合，大家共同祈求疫情盡快退散。

「五股開臺尊王過爐」為鄭成功後裔供奉國姓公的重要慶典，記錄漢人來台拓墾過程，其範圍包括雲林、嘉義6鄉鎮13庄，信眾眾多，2016年由雲林縣政府登錄為縣定民俗，20日過爐大典由張麗善等人主持，恭迎五股開臺尊王從參房股石龜溪天后宮紅壇過爐至肆房股聯美保延宮紅壇。

張麗善表示，五股開臺尊王過爐活動已有百年歷史，每年都吸引上萬名信眾參與，記錄雲嘉地區的歷史文化，信眾們藉由活動緬懷先人，祈求國姓公保佑平安順利，是非常重要的宗教信仰。今年因疫情簡化儀式，信眾們雖無法徒步遶境，但都在家供奉參拜，熱情不減。

縣文化觀光處處長陳壁君說，縣府登錄「五股開臺尊王過爐」為縣定民俗後，持續推動文化資產的調查研究與保存記錄工作，過爐活動保留「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「四股吃一股」等特色民俗，極為豐富多元。

五股開臺尊王協會指出，為了配合防疫規定，今年過爐活動加以簡化，由各股派出1陣頭與1神轎代表參與，往年的徒步遶境改由車輛遶境，但過爐路線及神轎停轎地點、時間不變，呼籲信眾參拜時遵守防疫規定，共同祈求國姓公保佑大家平安度過疫情威脅。