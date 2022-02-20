為落實轉型正義，新竹市政府完成新竹學租教育基金會財產接管作業，其中，三民路原紅屋鐵板燒用地已改設停車場，創造更多公共使用空間。（陳育賢攝）

為落實轉型正義，新竹市政府去年11月完成財團法人新竹學租教育基金會財產接管作業，今年2月新竹地院准予備查學租清算完結，不但現金有近4億，不動產值13億餘元，其中，三民路原紅屋鐵板燒用地已改設停車場，創造更多公共使用空間。

市府表示，學租教育基金會於1952年成立，當年接管日據時期土地與人民團體財產，因應「財團法人法」公布，經查學租有管理、運作方式與設立目的不符及辦理業務不善，違反財團法人法規定，市府依規廢止其設立許可。

學租依財團法人法之規定完成其解散及清算程序，其賸餘財產回歸市府接管，而學租清算完結，現金計有3億79萬餘元，不動產現值約13.15億元，道路用地及現有巷道計29筆土地，面積7743平方公尺供公眾通行使用，增進民眾福祉，落實轉型正義的成果。

市府財政處指出，學租財產中的大型不動產，均位居精華地段，現值約4.2億元，包括西門街學租大樓、三民路紅屋鐵板燒原址，市府已陸續活化為公有空間。

其中，三民路紅屋鐵板燒已停業多年，經財政處提案送議會報廢拆除閒置建物，去年11月投入600多萬元，將該處新闢為「三民路停車場」，今年1月已正式啟用，提供46格汽車停車格，紓解巨城商圈、中央公園、隆恩圳周邊停車問題，同時也提升環境景觀及品質，讓轉型正義成果與市民共享。

另，學租大樓6樓現也改設為文化局圖書館西門自修室，室內面積166坪，提供280個座位供民眾自習、閱讀使用，開放時間為周二至周六的上午9時至晚間9時，周日上午9時至下午5時（周一休館）。學租大樓其餘樓層空間則待現有租約到期，將研議由市府收回管理權，並評估規畫為公共使用空間。

市府指出，目前已完成所有學租財團財產接管作業，併入市有財產管理，納管之財產將促進公益使用，增裕之資產用以支援市政建設，為市民創造永續財源。