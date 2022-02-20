衛福部長陳時中昨接受媒體採訪，被問到是否參選北市長，陳表示等疫情穩定，大家感到安心、安全，才是參選資格，但也認為選舉涉及層面多、社會賢達也多，不是非他不可。對此，藍委賴士葆痛批，陳時中心態是「餓鬼假細禮」，網友則怒轟，「吃碗內看碗外，真是貪得無厭」。

針對陳時中是否參選台北市長，賴士葆昨（19日）在臉書發文表示，如果陳是個男子漢大丈夫敢作敢當，要參選就大方承認，以行動證明，立刻辭掉疫情指揮官的職務，否則心裡盤算著選舉，又佔著指揮中心的位子，每天開記者會，大量曝光掌握話語權，對同黨和他黨的擬參選人都是不公平的。

賴士葆認為，陳時中擔任衞福部長和防疫指揮官並不是因專業勝出，而是因為陳的意識形態契合民進黨，台灣的人才濟濟，比陳專業優秀的醫界人士不下千百人，想參選就快快請辭，讓真正專業的人士可以勝任。

大批網友也在其po文底下留言表示，「陳時中想一步登天！會跌下來的」、「人不要臉鬼都怕，這句話你懂嗎」、「放心啦！落選後官只會越做越大」、「政府就是這麼無能」、「吃碗內看碗外，真是貪得無厭」，連黨主席朱立倫都現身回應，「陳時中部長少一點選舉考量，多一點防疫政策的檢討，才是民眾之福」。