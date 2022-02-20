在台南市成立20年的「良友會」，長期致力社會關懷及急難救助，昨天晚間舉行會員大會時，創會的前台南市副議長曾順良，正式宣布其女兒曾之婕將接棒參選下屆台南市東區議員，獲得與會人士如雷的掌聲。

據了解，曾之婕也是現任市議員曾信凱的胞姐，負責規畫曾順良競選團隊形象，以及擔任曾信凱服務處執行長。她在東區成長就學後，即赴澳洲昆士蘭大學深造，主修飯店管理，並曾在國際知名飯店、雪梨國際精品服飾店擔任重要職務，學經歷豐富、形象清新，具有多方面才華及國際觀，一直都是曾順良及曾信凱倚重的幕僚，也熟悉東區地方大小事務。

曾之婕指出，將在年底的市議員選舉中，秉持服務社會的精神全力以赴，並以為市民謀求更多福利為最大目標，希望讓愛在東區繼續綿延，台南未來能更好。她也在現場獨唱《感恩的心》，向良友家族成員致上最誠摯的謝意。

下屆東區市議員選舉應選5席，目前除現任的國民黨曾培雅、王家貞及民進黨蔡筱薇、蔡旺詮都將爭取連任，以及曾信凱交棒曾之婕外，還有多位實力不弱的新、舊選將也將下場角逐，包括：民進黨前台南市議員陳金鐘、自強里長鍾聯嘉、前台南市長機要秘書陳世安、台灣基進李宗霖、民眾黨蔡宛秦等，戰況十分激烈。