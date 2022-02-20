「優質偶像」王力宏與李靚蕾的離婚風波從年前延燒至今，「蕾宏大戰」數個月未消停，一路扯出不少案外案，日前才被網友爆料雙方於紐約的官司進度，引發雙方再度隔空交火，預計3月將首次面對面交戰，今天又被陸媒報導兩人離婚程序有新進度，網爆3份最新法院資料，王力宏與李靚蕾的離婚程序疑將正式結束，接下來只剩探視權糾紛要解決。

「蕾宏大戰」數月未休，日前有網友爆料他們在紐約法院的訴訟進度資料，指王力宏在過去1年間，已向法院提交了11項證據，反觀女方從去年開始，就沒為紐約的訴訟提出任何證據，惹得蕾神再出手，為此發表聲明，並重新提交7項證據，並控訴王力宏凍結她的帳戶，也不給小孩的撫養費，王力宏則回擊因女方的關係引發網路公審，遭不理性霸凌，對孩子而言情何以堪，盼所有紛爭回歸司法。

網爆蕾宏於紐約法院的離婚最新文件。(翻攝自網易娛樂)

網爆蕾宏於紐約法院的離婚最新文件。(翻攝自網易娛樂)

據《網易娛樂》報導，有網友爆料紐約法院於本月18日發布了三份「婚姻授權書」文件，這應是蕾宏離婚的最新資料，因此推測王力宏與李靚蕾的離婚訴訟疑似告一段落，可能代表著雙方正式離婚，終結纏鬥2年多的紛擾。

隨著蕾宏雙方不斷提交新證據，照法院進度表顯示，這場離婚訴訟應已庭審完畢，很快地雙方將拿到離婚證明文件，但雙方的爭鬥還沒完，只是「蕾宏大戰」會進入新篇章，還有「執行探視權」的訴訟要打，對於王力宏方面要求強制執行「探視權」的部分，李靚蕾如何應對備受關注，雙方將在3月4日進行線上面對面辯證，屆時勢必引發話題。