北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修近日分享案例，一名25歲男性病患和伴侶恩愛完後，隔天發現龜頭異常腫脹、疼痛，就醫後診斷為「包皮嵌頓」。醫師提醒，該症狀好發於包莖或包皮開口過緊的男性，最嚴重可能導致龜頭缺血性壞死，需要「剁掉」處理。

臉書粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」近日發文分享案例，一名25歲男子和伴侶恩愛完後，隔天早上醒來卻感到下體一陣劇痛，還有點尿不出來，低頭檢查才驚覺自己的包皮已經腫成2倍大，還卡在龜頭的地方回不去，顏色更是直接發青，讓他嚇得急忙到醫院求診。

醫師指出，這一看就是典型的「包皮嵌頓」，好發於包莖或包皮開口過緊的男性，成因為興奮或其他因素而露出龜頭後，過緊的包皮卡在冠狀溝處，引起血液循環障礙，龜頭就像被掐住脖子一樣，發紅、腫脹以及疼痛，最嚴重可能導致龜頭缺血性壞死，甚至需要「剁掉」。

醫師也介紹常規的醫療處理方式，主要會先「徒手復位」，嘗試將包皮復位，如果失敗且龜頭缺血情況逐漸惡化，就必須接受包皮背部切開手術，減緩龜頭充血情形，如果再失敗就真的得「犧牲」了。

而目前包皮嵌頓的最佳預防解方就是「包皮槍手術」，它能夠徹底解決包莖或包皮開口過緊的問題，建議青春期以上男性有上述狀況，且想避免包皮嵌頓的窘境出現，可以先找醫生諮詢、檢查並做處理，預防同樣的悲劇發生。