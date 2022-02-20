加拿大鎮暴警察今天拿出警棍和胡椒噴霧，驅離在渥太華國會和總理辦公室前方街道的抗議人潮，兩天下來共逮捕了170人。

法新社報導，今天一整天，數以百計員警合力朝市中心推進，並與意志堅定的抗議者對峙，場面緊張，抗議民眾除對警方投擲汽油瓶與煙霧彈，還手挽著手高呼「自由」。

到了下午，警方在戰術車輛地面支援、狙擊手高處掩護下，順利將聚集於加國國會和總理辦公室前方威靈頓街（Wellington Street）的人潮清空。卡車一輛一輛被拖走，示威者搭建的帳篷、小吃攤等也紛紛遭到拆除。

加拿大卡車司機近1個月前率先起頭的反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫示威行動，其中渥太華威靈頓街是抗議核心。

隨著局勢日趨緊張，警方動用他們口中的「化學刺激物」，其實似乎就是胡椒噴霧，來對付「具攻擊和侵略性」並向警方丟擲汽油桶的抗議民眾。

路透社報導，渥太華抗議活動的發起人中，許多遭到警方拘留，一部分據說已經離開。「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議活動發起方今天在推特（Twitter）發文表示，他們對於「渥太華執法部門的濫權感到震驚」，因此已「要求我們的卡車司機離開國會山莊（Parliament Hill），避免更多的暴力」。

今早部署行動展開短短幾分鐘，警方就已奪下總理杜魯道（Justin Trudeau）辦公室前的一個路段。

員警砸破卡車車窗，用槍指著把自己鎖在車內的人，喝令他們下車，空氣中瀰漫著濃煙。

這場渥太華警方的驅趕行動，規模堪稱首都歷來最大，全國各地數以百計警力皆前來支援。

渥太華代理警長貝爾（Steve Bell）在記者會上表示，驅離抗議人潮行動第2天有了「重大進展」，但警告事情「還沒結束」。

他說，警方現場有錄影存證，「如果你參與了這場抗議，我們將積極追查你的身分，接著祭出金融制裁和刑事指控…這場調查將持續好幾個月。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110220