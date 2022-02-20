我國2月8日宣告將開放福島食品進口後，僅提供10天的政策預告期讓外界進行意見表達，截至上周五預告期滿為止累積30多則正反意見，而民眾最擔憂將來從福食從地區管制改為產品管制後，若加工食品中含有福島五縣提供的原物料，是否也需進行逐批檢驗，並提供輻射以及產地證明？

根據行政院的日本食品輸入調整方案，將來依然禁止進口的產品，僅包含日本當地限制流通的產品品項，以及福島五縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等，其他於日本當地開放的福島食品則都得以開放進口，但須檢附輻射與產地檢驗證明。

另外，同樣需檢附輻射檢驗與產地證明的，還有宮城、岩手、山梨、靜岡所產的菇類，以及宮城、岩手產之水產，靜岡縣產之茶類，與宮城、琦玉、東京產之乳製品。

根據公共政策網路參與平臺－眾開講上的民意反饋，許多民眾擔憂，若食品栽種或養殖地區為福島五縣，但經加工的地點不屬於五縣，是否同樣需要附上輻射證明？以及逐批查驗？

也有民眾指出，若產品內的原料含有停止輸入查驗五縣的菇類及漉油菜，是否也被歸類為禁止進口之品項？這些都是政府有待對外解答的地方。

消基會董事長黃怡騰表示，政府開放福食的預告期僅僅10天，目前累積的30多則意見表達恐不足以支撐整體民意，台灣過去對日本農產、水產品接受度高，這兩類產品卻最具輻射殘留風險，若沒有良好的把關機制，恐影響國人健康。

黃怡騰說，從科學證據來看，目前福島五縣還是有輻射存在，且日本於當地的管理還是有漏網之魚，而食藥署的風險評估報告中，也僅排除癌症與遺傳風險，顯示對於其他部分仍有相當疑慮。

他質疑，既然日本當地的輻射污染仍存在，當局也持續排放核廢水，我國既然已都觀察10年，為何不能再持續觀察5年？以保障國人的健康安全？