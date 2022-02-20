苗栗縣西湖鄉公所19日舉辦「西湖客庄慶天穿」活動，以隆重客家三獻禮，祈求風調雨順，苗栗縣長徐耀昌在西湖鄉長高阿賜等人陪同下，與客家鄉親共同感念女媧補天恩澤，也因苗栗近期疫情升溫，徐耀昌也提醒鄉親持續落實個人衛生自主管理，保護自己也保護他人。

農曆正月20日天穿日，在客家傳統習俗中是獨特的節慶，相傳古時水火神相爭，撞破天空導致天空漏水造成澇災，女媧不忍蒼生受苦，煉石補天，免去人間災難。

西湖鄉公所提前在19日慶祝天穿日，安排精采客家藝文表演、客語闖通關等，豐富多元推廣客家文化，縣長徐耀昌、西湖鄉長高阿賜、文觀局副局長王浩中等人，抵宣王宮參香祈福。

西湖鄉長高阿賜表示，公所連年舉辦天穿日活動延續客家傳統，今年活動在宣王宮舉行，透過三獻禮儀式，向眾神明祈福，保佑鄉親健康平安，以及疫情趕快過去，恢復正常生活與工作。

縣長徐耀昌表示，客家鄉親感念女媧補天恩澤，在天穿日當天以甜粄、五色線祭神，男不下田，女不織布，男女老幼放下工作，讓大地休養生息，具有愛物惜物、保護環境的意義，誠如俗話所說「有做無做，尞到天穿過，有賺無賺，總愛尞天穿」，如今的地球環境遭到濫墾濫伐，因此因應古人所言，大家更要珍惜大地資源。