桃園武陵高中為鼓勵學生投入科學研究、培養國家科學人才，科學班甄選入學報名自21日起至3月4日，招收25名學生。

教育局表示，為提供具科學潛能的優秀學生適性發展機會，武陵高中開設科學班並期望藉由發展特殊科學教育學程，提供優質的教學環境及卓越師資，鼓勵學生從事個別科學研究能力及創造力，進而培養出國家高素質科技人才，提升國家競爭力。

全國計有10所高級中等學校辦理科學班甄選入學，報名學生須經就讀學校推薦，且通過心理素質評估才能報考，並無就學區限制，全國符合報名資格的學生皆可招生參加。

武陵高中與國立中央大學合作，為全國10個辦理學校之一，替科學班學生開設各式科學加速課程，培養學生實驗研究方法及個別研究能力，並在高三時至中央大學修課，精進科學研究，往年皆吸引眾多資優學生報名參加，其中不乏桃連區以外的國中學生報名，競爭相當搶手。

教育局指出，武陵高中科學班錄取方式有「直接錄取」及「甄選錄取」2種，直接錄取名額以5名為限，包括參加國際國中科學奧林匹亞競賽獲個人銅牌獎（含）以上、參加「國際數理奧林匹亞競賽」獲獎或選訓決賽完成結訓並獲保送高中資格、參加「美國國際科技展覽會」獲獎或獲選參加「美國國際科技展覽會」正選代表並獲保送高中資格者、獲選為上述競賽國家代表隊。

甄選錄取有科學能力檢定與實驗實作，科學能力檢定採紙筆測驗，項目有國文、英文、化學、數學、物理共5科，依檢定總成績由高至低依序錄取60人。通過科學能力檢定者，須參加2天選訓，實施實驗操作、紙筆測驗及口試，最後再依檢定總成績由高至低錄取25人，其中含直接錄取名額，不含特殊身分學生名額。

教育局提醒，以上2種管道於會考前辦理，3月9日公布審查入班資格結果，3月12日辦理科學能力檢定。