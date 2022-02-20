小朋友開心分享自己的創作心得。（嘣嘣史法式甜食工作室／李京昇苗栗傳真）

嘣嘣史法式甜食工作室創辦人彭詩涵（左）舉辦著色比賽，苗栗市長邱鎮軍到場共襄盛舉。（嘣嘣史法式甜食工作室／李京昇苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍小朋友們共同協力完成Bonbons創作的𪹚龍七部曲大幅畫作。（嘣嘣史法式甜食工作室／李京昇苗栗傳真）

苗栗年度盛事𪹚龍近日盛大登場，嘣嘣史法式甜食工作室（Bonbons Studio）為推廣此客家傳統文化，特別舉辦「翻玩𪹚龍新色彩繪圖著色比賽」，邀請苗栗縣市國小及幼兒園小朋友參加，並從2月19日起到2月25日，在苗栗市藝文中心三樓全數展示本次1250件投稿畫作。

Bonbons是由苗栗青年彭詩涵和夥伴黃逸榛共同創立，主打法式創意烘焙與獨創包裝設計，去年度創作出山城鐵盒餅乾，採用各式豐富且在地的好味道，搭配客庄元素包裝設計，推出以來廣受顧客與苗栗鄉親好評及支持。

彭詩涵和夥伴黃逸榛今年搭配台灣四大元宵慶典與苗栗年度盛事之「苗栗𪹚龍」並推出「𪹚龍七部曲明信片套組」與祥龍造型餅乾，並以𪹚龍明信片為底稿，主辦第一屆「翻玩𪹚龍新色彩繪圖著色比賽」。

彭詩涵說，苗栗𪹚龍是在地的客家盛會，但許多年輕一代可能都不太熟悉，所以舉辦繪圖著色比賽活動，讓大家了解傳統𪹚龍的七個步驟，以推廣客家庄傳統𪹚龍文化與學童藝術教育。

而著色比賽活動受到小朋友們、家長與老師熱烈討論與參與，短短一個月的收件時間，總計收到1250件投稿作品，19日開幕現場Bonbons邀請獲獎小朋友們分享其創作心得，同時邀請苗栗縣府勞青處長彭德俊、苗栗市長邱鎮軍、所有與會來賓，以及小朋友們共同協力完成Bonbons創作的𪹚龍七部曲大幅畫作。