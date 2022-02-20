北市警方在中山區等地逮捕盧姓嫌犯（穿著黑色上衣者）等8人，訊後依詐欺、偽造文書等罪送辦。（警方提供／李文正台北傳真）

黑幫以「辦卡換現金」賺代辦費 得手百萬全用來製毒

自稱竹聯幫青堂盧姓男子，與年齡相仿的同夥共8人，組成「刷卡換現金」詐欺集團，提供假的銀行存款證明給人頭，待銀行發給信用卡後，與網路賣家配合，刷卡換現金，從中抽取20％「代辦費」，2年多下來共詐得100多萬元，均用於購買毒品原料，警方14日持拘票逮捕盧等人，起出第3級毒品卡西酮705公克，訊後依詐欺、偽造文書和毒品等罪送辦。

26歲盧男等共8人，其中李男與充當網路賣家的何姓前女友，刊登廣告「保證審核通過」、「辦卡換現金」等幌子，吸引難以申辦信用卡的缺錢的年輕人上鉤，藉由列印銀行存摺明細，製造假的財力證明，讓銀行誤信而發卡，約有10到20人成為辦卡人頭。

何女扮演的網路賣家，佯稱人頭在網路購物，刷卡數萬元，但實則並未購物消費，待假收到銀行撥款，將6萬元總數，其中4萬5000元撥給申辦信用卡的人頭，1萬5000元則交給盧等人，抽取約20％的「代辦費」，直到辦卡人頭付不出錢，成為銀行大筆呆帳。

警方接獲檢舉，發現盧等人自2020年11月起以「刷卡換現金」進行詐騙，其中辦卡人頭因無力償還債務，遭銀行屢次催討，而提供假資料的盧等人，將「代辦費」用於購買毒品原料，混合果汁粉，製造成「咖啡包」等毒品，進而轉賣牟利。

警方本月14、15日持拘票，在北市、新北、台中等處，帶回盧等8人，並在現場起出新興毒品原料卡西酮、哈密瓜果汁粉13公斤、分裝機台、運毒自小貨車等贓物，訊後依法送辦。

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