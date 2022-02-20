沒有蔬果知識也不可以色色！1名網友日前發現買來的空心菜菜梗中充滿「白色汁液」，問說還可以吃嗎？其他網友則說那是水耕空心菜，屬正常現象，有這樣汁液通常較好吃；但中空的菜梗內塞滿白汁卻讓1名女網友想歪，留言直接說「中出空心菜」，讓大量網友看傻說「什麼腦袋」、「學壞了」。

1名網友在臉書「廚藝公社」PO出1張空心菜的照片，只見空心菜的菜梗中出現白色的「乳汁」，網友抓起一把菜後，不少「乳汁」直接溢出，還有不少空心菜梗中仍可見滿滿的汁液，原PO因此詢問是否還能食用；而專業網友則公開，其實這是「水耕空心菜」又稱水蕹菜或應菜，裏頭有白色汁液是正常。

網友發現空心菜菜梗中充滿「白色汁液」，問說還可以吃嗎？其他網友則說是水耕空心菜，屬正常現象，但1名女網友卻想歪說「中出空心菜」。（翻攝自臉書「廚藝公社」）

其他網友留言「有白色液體的空心菜很好吃的」、「這種空心菜才好吃」、「很新鮮的菜才會有這白乳汁」、「可以吃呀，有乳汁是很新鮮的菜」、「水耕空心菜，市場比較少看到」、「可以，應該只是剛好切到節點」、「我家種的那種空心菜剛採收時也會有這個白色的泥」、「空心菜摘掉一部份停留幾分會出現奶汁就跟A菜是一樣的道理，是很有營養的菜」。

其中在眾多留言中，有1名女網友就留言5字「中出空心菜」，讓其他人笑翻「不可以色色」、「學壞了」、「妳會流出來的，菜也會」、「給妳100分」、「什麼腦袋」。