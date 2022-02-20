對於聯準會今年升息幅度，聯邦基金期貨市場反映投資人可能認為超過5碼，渣打銀行財富管理團隊最新預估，美國聯準會在三月份結束縮表並升息，今年內將可能有3次的升息動作，並且可能將會在年中時宣布啟動資產負債表緊縮計劃。該團隊提醒，解讀美國升息所帶來的影響，升息目的除了壓抑通膨預期，更重要的是，代表聯準會確實看好美國經濟表現良好，升息無礙經濟復甦的觀點。

富蘭克林證券投顧亦表示，2022年的美國經濟及企業獲利成長雖放緩但仍穩健，聯準會貨幣政策朝正常化邁進，但整體資金環境仍寬鬆，預期2022年美股預期報酬雖將較2021年溫和，但可望延續震盪走堅的多頭格局。

渣打銀行財富管理團隊分析，全球股市近期正從前一波修正中反彈，市場普遍反彈的背後有兩項根本原因：首先，美國第4季企業財報結果優於預期，其中科技股盈餘大幅超預期；其次，聯準會官員針對先前極度鷹派的態度有所調整，緩和了市場對於聯準會激進升息的預期。

渣打銀行高級投資策略師Fook Hien Yap最新分析公布過半的美股財報，數據令人鼓舞，企業盈餘超預期4.8％，與新冠肺炎疫情爆發前5％的平均盈餘超預期幅度更接近，「這反映了經濟成長正回歸常態」，企業紛紛學會應對，疫情不確定性正慢慢散去。 渣打銀行財富管理指出，市場當前對美國企業2021年第4季盈餘成長的預期共識是26.9％， 較今年初 22.3％的預估略有上調。令人鼓舞的是，所有類股均有正成長，代表了美國經濟擴張在各領域均強勁有力。市場對 2022 年企業盈餘成長的預期共識已經從年初的8.4％，微微上調至 8.5％。

美國科技類股的盈餘，渣打認為，「驚喜最為突出」，可望高於預期8.8％，市場對科技行業2021年第 4 季的盈餘成長預期共識，已經從年初的15.9％，上升到了23.3％。2022 全年來看，科技類股的盈餘成長預期共識已經從年初的7. 6％小幅上升到8.0％，「科技行業盈餘預期上修，支援我們看好該行業的觀點」。

渣打銀行財富管理指出，科技行業的成長是結構性的並且強而有力，較少受制於新冠疫情的不確定性，或週期性成長因素。此外，2022年能源類股成長預期已上調，通訊服務類股成長預期則遭遇下調。

富蘭克林證券投顧建議，空手者可逢回分批加碼或定期定額方式投資美國股市，首選科技創新成長型股票基金，和具備政策題材撐腰的基礎建設股票型基金，穩健者可透過美國平衡型基金介入。